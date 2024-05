Cede un ponticello a Cantù e cade nel torrente in piena nella roggia - si cerca un 66enne disperso

Maltempo: cede il ponte, uomo cade in un torrente nel Comasco - Sono in corso dal tardo pomeriggio a Cantù le ricerche di un uomo caduto in un torrente in piena e trascinato via dalla corrente. L'uomo ha 66 anni e secondo le testimonianze si trovava con due persone su un ponticello che ha ceduto ...

Maltempo, allarme rosso in Veneto: allagamenti e ponti crollati. Zaia: 'Disastro'. Ancora allerta per Milano e Lombardia - ...bus tra piazzale Cantore e Lorenteggio (continua il servizio tra il Cimitero Maggiore e via Cantù/...dei danni causati dall'alluvione è il crollo di due ponti su un corso d'acqua minore " torrente ...