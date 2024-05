C’è il nuovo direttivo Resta presidente Rosangela Rinaldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le edicole sono un importante servizio per i cittadini e il loro valore è ancora più evidente nei piccoli Comuni montani dove rappresentano un valido riferimento per la comunità locale, soprattutto per le persone anziane. Questo uno dei temi centrali dell’assemblea elettiva del Sindacato provinciale giornalai Snag, riunitasi lunedì nella sede dell’Unione commercio di Sondrio. All’ordine del giorno, il rinnovo delprovinciale per il quinquennio 2024-2028. Confermata per acclamazione la, contitolare dell’omonima edicola di Tirano. Al suo fianco saranno impegnati i due vice: Riccardo Ferri di Villa di Tirano e Michele Ristuccia di Chiesa. Completano il, i consiglieri Alessandra Barral (Teglio), Paola Bonazzi (Chiavenna) e Laura Simonini (Teglio).