CdS – ecco a quanto si può prendere

(Di giovedì 16 maggio 2024) 2024-05-16 12:13:04 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Ventuno milioni, euro più euro meno, è questa la cifra che il Bologna ricaverebbe dalla eventuale cessione di Joshua Zirkzee. E fate attenzione, non solo se il Bayern Monaco decidesse di esercitare la clausola di rescissione da 40 milioni scritta sul contratto, con tanto poi di 45% (ma c’è chi assicura che questa percentuale sia leggermente inferiore) da incassare sulla plusvalenza, ma anche nel caso in cui il talento olandese fosse acquistato da un’altra società. Per quale motivo? Se da una parte è vero che la società tedesca vanta una prelazione sul riacquisto di Zirkzee, da un’altra va sottolineato come questa clausola varrebbe non solo per il Bayern Monaco ma anche per gli altri club interessati a questo attaccante che vestendo la maglia del Bologna ha conquistato tutta l’Europa del calcio. ...