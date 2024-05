CdS – Borussia Dortmund su Kolo Muani

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 16 maggio 2024) 2024-05-16 13:04:02 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Victor Osimhen è uno degli obiettivi del Psg per la prossima estate. L’attaccante del Napoli è nell’elenco del club francese per la sostituzione di Mbappé, che saluterà a fine anno, pronto a sposare il progetto del Real Madrid. Ma il Psg in attacco ha acquistato appena un anno fa anche. L’Equipe parla dell’interesse delper l’attaccante francese. La risposta del Psg alL’idea del club tedesco sarebbe quella di puntare sul giocatore in prestito con diritto di riscatto, ma secondo il quotidiano francese sarà difficile credere che dopo un anno il Psg possa lasciar partire il suo bomber. Soprattutto sarà difficile ...