Catania - lotta al traffico illecito di rifiuti | migliaia di euro di sanzioni e denunce

(Di giovedì 16 maggio 2024) In Viale Africa, la Sezione Ambientale della Polizia Municipale di, in collaborazione con una pattuglia della Polizia di Stato, ha sottoposto a controlli due automezzi che trasportavano, all’interno dei loro cassoni,ferrosi e carcasse d’auto bruciate. All’esito dei controlli è stato accertato che il trasporto dei materiali avveniva senza il possesso dei Formulari di Identificazione dei, documentazione indispensabile per la loro tracciabilità e per il corretto conferimento in discarica. Motivo per il quale i due trasportatori sono stati sanzionati con un verbale di 3.200ciascuno e indagati a piede libero per il reato di trasporto disenza autorizzazione. I veicoli utilizzati per il trasportosono stati posti sotto sequestro preventivo e ...

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 guai giudiziari per 11 persone , responsabili del reato di abbandono di rifiuti in aree controllate dalle telecamere di video sorveglianza, (Via Officina Ferroviaria, Via Vincenzo Zaccà, Via degli Olmi e Stradale ...

Dalla via Roma al centro storico e al parco giochi per i bambini del lungomare. Cosa hanno in comune questi diversi luoghi ...

Alcuni netturbini avrebbero creato una struttura illegale al servizio di imprenditori conniventi. Smaltire un cassone costava 500 euro.

C'è stato qualche tentativo per ottenere il nulla osta per una riapertura parziale, magari solo per consentire ai residenti della zona sud di conferire i rifiuti (specie quelli che non vengono ...