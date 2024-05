Catania - denunciate due person - sequestrati beni e disponibilità dal valore di circa 55 mila euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica etnea, i Finanzieri del Comando Provinciale didella Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare reale disposta dal locale Giudice per le indagini preliminari e relativa al sequestro preventivo di, per undi55.000. Le indagini, eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento di un soggetto, amministratore di una società catanese operante nel settore del commercio di prodotti di ...