Catania - controlli alla Pescheria | sanzioni a raffica e sequestri In una vasc - calamari ‘ravvivati’ con la candeggina

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nella giornata di ieri, 15 maggio, nello storico mercato della “” diè stata effettuata una vasta e sinergica operazione interforze dei militari appartenentiCapitaneria di porto – Guardia costiera, ai finanzieri dipendenti dal Comando Provinciale etneo e dal Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, al personale della Comando di Polizia Municipale ed ai veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di. La complessa attività di vigilanza e controllo è stata pianificata e coordinata dal 11° Centro Controllo Area Pesca della Direzione marittima della Sicilia orientale, finalizzata a contrastare attività illecite e irregolari abitualmente esercitate nel mercato ittico cittadino. Per le peculiarità del contesto in cui si è operato, l’intervento congiunto delle forze di polizia e dei ...

Pubblicato il 5 Maggio, 2024 Anche nel fine settimana appena trascorso, come ogni week end, le forze di polizia hanno eseguito specifici servizi di presidio e controllo delle zone del centro storico cittadino, in attuazione delle direttive del ...

Lavoratori in nero e irregolarità in esercizi commerciali: denunce e sanzioni - Lavoratori in nero e irregolarità in esercizi commerciali: denunce e sanzioni - Durante il controllo all’azienda infatti, i Carabinieri hanno scoperto come l’unico dipendente impegnato a riparare autovetture, fosse un lavoratore “in nero”, privo di un contratto di assunzione, ...

Controlli dei Carabinieri per la sicurezza sui luoghi di lavoro: due denunciati - controlli dei Carabinieri per la sicurezza sui luoghi di lavoro: due denunciati - Nell’ambito di una campagna di prevenzione e contrasto, mirata alla verifica del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché della sicurezz ...

Verso le comunali, l’alleanza Pd e M5S non decolla, centrodestra spaccato a Monreale e Bagheria - Verso le comunali, l’alleanza Pd e M5S non decolla, centrodestra spaccato a Monreale e Bagheria - L'alleanza che sostiene Renato Schifani alla Regione va alla prova del voto in quello che può essere definito un mini test per il governo ...