Castelnovo Sotto - due feriti nella sbandata del camion

(Di giovedì 16 maggio 2024)(Reggio Emilia), 16 maggio 2024 - Due persone sono state soccorsetarda mattinata di oggi per un incidente stradale accaduto in via Rivarolo, a, dove unè finito nel fossato laterale, ribaltandosi su un fianco. E’ accaduto verso le 10,30. Immediato l’allarme ai soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto due ambulanze della Pubblica assistenza locale e della Croce azzurra di Poviglio, oltre al personale dell’autoinfermieristica. Sul posto anche i vigili del fuoco, visto che i due occupanti delrisultavano bloccaticabina. Dopo essere stati liberati, sono stati entrambi affidati al personale sanitario per le medicazioni. Le loro condizioni non risultano preoccupanti. ...