Luigi Santi, agricoltore di 56 anni, era stato Punto da un’ape il 30 aprile scorso. Rientrato dai campi si era sentito male in casa a Budrio di Correggio ed era stato ricoverato in rianimazione all’ ospedale di Reggio Emilia. Poi la morte in seguito ...

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essersi tuffato in una piscina a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il ragazzo era residente a Capua e si trovava insieme a un gruppo di amici , arrivati in gita in una struttura turistica di Pinetamare. ...

Castellammare di Stabia, neonato muore dopo il ricovero: aperta inchiesta - Castellammare di Stabia, neonato muore dopo il ricovero: aperta inchiesta - Poche ore dopo la nascita forse contrae un virus, accusa una forte febbre, va in crisi respiratoria e muore durante il trasporto tra due ospedali. È stata aperta un’inchiesta ...

Palermo, cade con lo scooter per una buca: morto uomo in viale Regione Siciliana - Palermo, cade con lo scooter per una buca: morto uomo in viale Regione Siciliana - «Papà morto per una buca sulla strada»: Samuele perde la vita nella caduta in scooter, figlio in lacrime. Il sindaco: «La voragine prima non c'era» ...

Seggiolino eiettabile si attiva a terra e lo sbalza via prima del decollo: pilota Usa muore in pista - Seggiolino eiettabile si attiva a terra e lo sbalza via prima del decollo: pilota Usa muore in pista - La vittima è il capitano John Robertson, scagliato letteralmente in aria dopo che il sedile del suo T-6A Texan II si è attivato senza preavviso ...