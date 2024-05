Cassazione conferma 27 anni a Del Grosso per l' omicidio Sacchi - disposto appello bis per Anastasiya Kylemnyk

Dalla notte dell’hotel Champagne sono passati cinque anni esatti. Luca Palamara , il volto simbolo dello scandalo delle correnti, è stato radiato dalla magistratura in via definitiva nell’estate 2021; l’altro grande tessitore, Cosimo Ferri, ha ...

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 27 anni di carcere per Valerio Del Grosso , e disposto un nuovo processo d'appello per Paolo Pirino , Marcello De Propris e Anastasiya Kylemnyk (imputata per droga).Continua a leggere

La Cassazione ha conferma to e reso definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Valerio del Grosso , l'autore materiale dell' Omicidio di Luca Sacchi , avvenuto a Roma il 24 ottobre del 2019 davanti ad un pub. I giudici della Cassazione , nell'ambito ...

Luca Sacchi, il personal trainer ucciso davanti a un pub: condanna di 27 anni per Del Grosso - Luca Sacchi, il personal trainer ucciso davanti a un pub: condanna di 27 anni per Del Grosso - Condanna definitiva a 27 anni per Valerio Del Grosso, l'autore materiale dell'omicidio di Luca Sacchi, oltre a tre nuovi processi di appello, tra cui quello per l'ex fidanzata della vittima Anastasiya ...

Roma, omicidio Sacchi: Cassazione condanna definitivamente Del Grosso a 27 anni - Roma, omicidio Sacchi: cassazione condanna definitivamente Del Grosso a 27 anni - La Corte di cassazione ha condannato definitivamente a 27 anni di carcere Valerio Del Grosso, l'esecutore materiale dell'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso a Roma il 24 ottobre del ...

Omicidio Sacchi, definitiva la condanna a 27 anni per Del Grosso. Disposto appello bis per Anastasiya, Pirino e De Propris - Omicidio Sacchi, definitiva la condanna a 27 anni per Del Grosso. Disposto appello bis per Anastasiya, Pirino e De Propris - Definitiva la condanna a 27 anni per l'autore materiale dell'omicidio e tre nuovi processi di appello, tra cui quello per l'ex fidanzata della vittima Anastasiya Kylemnyk. È ...