Caso Toti - pressing per essere interrogat - l’avvocato | Per ora niente riesame

Alla fine Giovanni Toti ha deciso di parlare per "chiarire la sua posizione". Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia, il governatore ligure ha chiesto di essere sentito .Continua a leggere

Il vicino di casa dell'attentatore di Fico, 'era un uomo calmo' - Il vicino di casa dell'attentatore di Fico, 'era un uomo calmo' - Juraj Cintula, l'uomo armato che ha sparato al primo ministro slovacco Fico, "era un uomo educato e calmo". Lo dice al Guardian il vicino e amico di lunga data dell'attentatore, dicendosi "sotto shock ...

La griglia di partenza di Forza Italia c'è, ma sui numeri pesa il caso Toti - La griglia di partenza di Forza Italia c'è, ma sui numeri pesa il caso toti - Alle prossime elezioni europee gli azzurri si misureranno per la prima volta, dopo la morte del Cav., con una platea elettorale assai mutata. E se le scelte dei centristi e della Lega vanno tutte a fa ...

Caso Toti, interrogatorio tra due settimane, presidente prepara difesa: "Pressioni per evitare guerra in porto" - caso toti, interrogatorio tra due settimane, presidente prepara difesa: "Pressioni per evitare guerra in porto" - Indiscrezioni sulla linea difensiva legata agli addebiti sul voto dei riesini e sugli interventi sul comitato portuale ...