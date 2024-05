(Di giovedì 16 maggio 2024) Dalla notte dell’hotel Champagne sono passatiesatti. Luca, il volto simbolo dellodelle correnti, è stato radiato dalla magistratura in via definitiva nell’estate 2021; l’altro grande tessitore, Cosimo Ferri, ha invece scampato ogni conseguenza grazie allo scudo della Camera, che ha negato l’uso delle intercettazioni nei suoi confronti. Ma quella notte, tra l’8 e il 9 maggio 2019, non erano soloe Ferri a discutere della nomina del futuro procuratore di Roma col deputato Pd Luca Lotti (allora imputato proprio nella Capitale per ilConsip). Nella saletta dell’albergo romano c’erano ancheconsiglieridello scorso Csm, che di lì a poco avrebbero dovuto votare proprio quella nomina: Corrado ...

Caso Palamara, intercettazioni “riciclate” per punire i magistrati: la Cassazione dà via libera - Caso palamara, intercettazioni “riciclate” per punire i magistrati: la Cassazione dà via libera - Questa sentenza - che per di più espone l’Italia ad una possibile procedura d’infrazione europea - è infatti l’ennesimo strascico della notte romana che cinque anni fa terremotò ... intanto ex ...

Questa politica vuole magistrati ‘sonnolenti’ - Questa politica vuole magistrati ‘sonnolenti’ - "Se oggi non faccio più il pm e sono stato ostacolato e fermato nel mio lavoro non è solo colpa della mala politica ma anche della mala magistratura" ...

Caso Palamara, a cinque anni dallo scandalo la Cassazione rigetta i ricorsi: sospesi gli ex togati Csm coinvolti. Facevano ancora i giudici - Caso palamara, a cinque anni dallo scandalo la Cassazione rigetta i ricorsi: sospesi gli ex togati Csm coinvolti. Facevano ancora i giudici - Le impugnazioni dei cinque togati si basavano su un argomento fondamentale ... installato nel cellulare di palamara, in quel momento indagato per corruzione a Perugia (poi patteggerà una condanna per ...