Caso Iovino - Ludovica Di Gresy rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le parole della presunta nuova fiamma di Fedez Si continua a cercare di far luce sul pestaggio ai danni di Cristiano. Le telecamere hanno inquadrato e immortalato Fedez con una ragazza bionda. Per molti sarebbeDi, 22enne appartenente a una nota famiglia milanese e studentessa di moda all’Istituto Marangoni. A Il Messaggero ha cercato di fare chiarezza e dare la sua versione dei fatti su quella notte partita dal The Club. «Sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco. Non penso che la causa della litigata sia stata una ragazza, e sicuramente io non c’entro. Non so perché abbiano discusso e non ...