Caso Genova | due maxiconsulenze fermate da Iren il giorno degli arresti

Anticipato il P2 di Genova: si avvicina al Major di Roma - Anticipato il P2 di genova: si avvicina al Major di Roma - Il legame fra il BNL Italy Major del Foro Italico e il nuovo genova Premier Padel P2 era già fortissimo ... tennis più grandi in Italia grazie ai suoi 1.920 posti a sedere, è casa da anni e anni di un ...

IMU 2024, sconto per l’affitto a canone concordato. Istruzioni e adempimenti - IMU 2024, sconto per l’affitto a canone concordato. Istruzioni e adempimenti - Chi concede in locazione un immobile con contratto a canone concordato paga l'IMU 2024 in misura ridotta. Ecco a cosa fare attenzione per usufruire dell'agevolazione fiscale.

Overtourism, rischio in tre province liguri: “significativo impatto” su risorse e qualità della vita - Overtourism, rischio in tre province liguri: “significativo impatto” su risorse e qualità della vita - I dati emergono da uno studio firmato Demoskopika, che si è concentrato appunto sul fenomeno del sovraffollamento turistico. genova è l'unica provincia con rischio moderato ...