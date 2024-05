Cardiopatia congenita - minore trasferito dal San Pio a Napoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè stato trasportato dal ‘San Pio’ di Benevento in eliambulanza al ‘Bambin Gesu’’ didove era già stato in passato in cura per una. In precedenza era giunto al Pronto Soccorso del nosocomio sannita per una perdita di coscienza, ma per la sua patologia i medici del ‘San Pio’ hanno deciso di procedere al trasporto con l’elisoccorso alla struttura partenopea dopo averlo intubato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

