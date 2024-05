Capezzolo screpolato in gravidanza e allattamento | le cause e i rimedi al dolore

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 16 maggio 2024) Capezzoli secchi, ruvidi e con la presenza di piccole crepe superficiali sono un problema comune per molte donne. Un fenomeno che creae fastidi che richiedono interventi efficaci per alleviare un disagio spesso non indifferente. Ilè una condizione non necessariamente associata all’al seno ma che si può verificare, per una serie di fattori e condizioni, anche durante la. Facciamo chiarezza offrendo delle indicazioni su come prendersi cura delper prevenire e risolvere la comparsa delle screpolature.: quali sono le possibili? Fonte: iStockQuando si parla di capezzoli screpolati si fa riferimento all’irritazione, all’arrossamento e alla formazione ...