Canoa slalom - Stefanie Horn quarta nel kayak cross agli Europei Fuori in semifinale Giovanni De Gennar - quinto

(Di giovedì 16 maggio 2024) Seconda giornata di garesenior 2024 di, in corso a Tacen (Lubiana), in Slovenia: prevista la fase finale della nuova specialità olimpica del, con tre azzurri al via. Nella gara femminile giunge in finale ma poi si ferma ai piedi del podio, mentre tra gli uomini vengono eliminati inDeo,, ed ai quarti Zeno Ivaldi. Tra le donne, dopo l’oro nelsprint, concede oggi il bis l’elvetica Alena Marx, la quale precede la transalpina Camille Prigent, ieri di bronzo ed oggi alla piazza d’onore. Meda di bronzo per la britannica Nikita Setchell, ...

Roma – Con non poche difficoltà legate al maltempo è in partenza l’appuntamento clou della stagione d’acqua mossa che vedrà gli azzurri impegnati in Slovenia, dal 15 al 19 maggio , per i Campionati Europei di Canoa Slalom e Kayak Cross . Le gare ...

Saranno 13 gli azzurri in gara agli Europei senior di Canoa slalom e cross kayak, in programma dal 16 al 19 maggio a Lubiana (Slovenia): il primo appuntamento della stagione internazionale mette subito in palio i titoli continentali e fungerà anche ...

Prima giornata di gare agli Europei senior 2024 di Canoa slalom , scattati a Tacen (Lubiana), in Slovenia: il nuovo programma, stravolto dal maltempo, ha visto andare in scena la nuova specialità inserita nel regolamento della European Canoe ...

