Cannes 2024 - Meryl Streep | Stavo per scordare l’Oscar al ristorante!

Cannes 2024: il gesto di Judith Godrèche e del cast di “Moi aussi” sul red carpet di “Furiosa” - cannes 2024: il gesto di Judith Godrèche e del cast di “Moi aussi” sul red carpet di “Furiosa” - cannes 2024: il gesto di Judith Godrèche e del cast del suo Moi aussi ha conquistato il red carpet di Furiosa. Poi la proiezione in spiaggia.

Meryl Streep parla di Mamma Mia 3: “Certo che voglio farlo!” - meryl Streep parla di Mamma Mia 3: “Certo che voglio farlo!” - meryl Streep says she wants to do ‘MAMMA MIA 3.’ “I don’t know how they’re going to do it. They have an idea. I haven’t heard it yet but it’s in [my diary] and I’m going to hear about it pretty soon.” ...

Cannes 2024, le foto più belle: red carpet, attori, look - cannes 2024, le foto più belle: red carpet, attori, look - Fotografi professionisti e persone-con-smartphone, sono loro gli autori delle foto provenienti dal festival di cannes 2024. Un flusso che, più passano gli anni, più aumenta per l'aumento delle persone ...