Cannes 2024 | i look più belli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 16 maggio 2024) In scena fino al 25 maggiopresso il Palais des Festivals et des Congrès, la 77esima edizione del Festival diospita alcune delle star più celebri del panorama internazionale. Un’edizione storica poiché per la prima volta sarà una donna a rivestire il ruolo di presidente della giuria. L’onore va a Greta Gerwig, acclamata regista di Barbie, già sbarcata in Croisette con unfirmato Maison Margiela. A inaugurare la manifestazione anche la pluripremiata Meryl Streep che, durante la serata di apertura, riceverà la Palma d'Oro alla carriera. Tra le celebrità più attese a: Cate Blanchett, presente al Festival con due film — Megalopolis di Francis Ford Coppola e Rumors di Evan Johnson — Demi Moore; Diane Kruger in coppia con Vincent Cassel in Les Linceuls; Uma Thurman insieme a Richard Gere e Jacob ...