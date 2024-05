Cannes 2024 - Anya Taylor-Joy e l’inferno sul set di Furiosa | Non ho parlato per giorni Solo 30 battute di dialogo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Sul set non hocon nessuno per mesi”. Benvenuti al. Trattasi del set di: A Mad Max story, il film che ha aperto il Festival di, e le parole sono della protagonista-Joy. “Non sono mai stata così sola come nel periodo in cui ho fatto quel film. Non voglio entrare troppo nel merito, ma tutto quello che pensavo sarebbe stato facile è stato difficile”. Insomma, adesso capiamo perché Charlize Theron è fuggita a gambe levate dal sequel del film oramai cult di George Miller. L’atmosfera sul set di– girato nell’estate del 2022 nel Sud dell’Australia – non deve essere stata molto distesa. La protagonista de La regina degli scacchi ci ha provato ma le dichiarazioni rilasciate al New York Times lasciano ...