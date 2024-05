(Di giovedì 16 maggio 2024), undi 15 anni, è stato portato in un rifugio dell’Illinois in gravi condizioni di salute: stava infatti perschiacciato dal suo stessooltre 10 anni diil poveroaveva bisogno di un aiuto speciale. Il veterinario Jim Carlson ha accettato la sfida e ha trasferito d’urgenza ilalla Riserside Animal Clinic per fare l’operazione di toilettatura chirurgica. Le condizioni dierano veramente gravi: il suo corpo era completamente avvolto da chili di, polvere e spazzature. Le zampe e la coda non si distinguevano dal resto del corpo e l’animale faceva fatica a camminare. All’inizio era stato dato per morto. Il lavoro del veterinario ...

Un ragazzo di 27 anni ha lascia to morire di stenti il suo cane a Bergamo. Ad accorgersi che qualcosa non andava, un residente della zona, che ha avvertito un forte odore provenire dalla casa del giovane.Continua a leggere

BERGAMO. Il caso è stato scoperto dalla Polizia locale dopo una segnalazione. Nell’appartamento, in condizioni di grave carenza igienica, sono stati trovati anche rifiuti di ogni tipo.

Omicidio stradale aggravato, fuga dopo un incidente e omissione di soccorso, le accuse nei confronti del 40enne di Negrar, Davide Begalli. In aula i genitori, la commozione della madre: "Solo dolore, nessuna soddisfazione o rivalsa, ma una ferita ...

Cane rischia di morire aggrovigliato nel suo pelo dopo dieci di incuria: la storia di Miracle - cane rischia di morire aggrovigliato nel suo pelo dopo dieci di incuria: la storia di Miracle - Miracle, un cane di 15 anni, è stato portato in un rifugio dell’ Illinois in gravi condizioni di salute: stava infatti per morire schiacciato dal suo stesso pelo. Dopo oltre 10 anni di incuria il pove ...

Addio a Galassia, cane soccorritore a Rigopiano e al Ponte Morandi: salvò la vita a 4 persone - Addio a Galassia, cane soccorritore a Rigopiano e al Ponte Morandi: salvò la vita a 4 persone - Galassia ha partecipato anche alle operazioni di soccorso per il terremoto del 2016, nella zona di Pescara del Tronto, nella frazione di Arquata, dove morirono 52 delle 299 vittime. Nel suo lungo ...

Dall'Egitto al Canada la nuova vita del cane vittima di abusi - Dall'Egitto al Canada la nuova vita del cane vittima di abusi - Il cane Cleopatra ha rischiato morire con i suoi fratelli per la mano crudele di qualcuno che li ha cosparsi di acido. In tre sono morti, lei è sopravvissuta ma porterà addosso per sempre i segni di ...