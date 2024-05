Candida vaginale | sintomi - causa e cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 16 maggio 2024) La(o candidosi) è un’infezione generata da miceti (ossia funghi) molto frequente nelle donne in età fertile – si stima che circa il 70-75% l’abbia sviluppata almeno una volta nella vita – ma che può interessare anche gli uomini. In questi ultimi può presentarsi sia in modo asintomatico (cavo orofaringeo, intestino ecc.) sia sintomatico (cute e mucose genitali). La variante asintomatica è 4 volte più comune nel maschio che nella femmina. È possibile isolare laspecie nel solco coronario del pene e certe volte nel liquido prostatico emesso con l’eiaculato. La trasmissione sessuale non si può quindi escludere, anche se la sua frequenza risulta piuttosto scarsa. Favorita da condizioni quali per esempio l’uso improprio di antibiotici, la scarsa igiene intima, la gravidanza, l’immunodepressione o il diabete, la ...