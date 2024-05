Can Yaman e l'attore americano Ed Westwick fianco a fianco sul set di Sandokan, qualcosa tuttavia non quadra e su Instagram i due non si seguono : ecco perché.

Can Yaman mostra ai fan su Instagram il meraviglioso lavoro dei truccatori di Sandokan , che hanno sistemato la sua schiena alla perfezione per sembrare realmente ferita. e sanguinante dopo uno scontro.

Can Yaman, grazia a Sandokan riapre uno dei Castelli più suggestivi della provincia di Firenze! - Can yaman, grazia a sandokan riapre uno dei Castelli più suggestivi della provincia di Firenze! - Can yaman e il cast di sandokan sono attesi al Castello di Sammezzano, da tempo chiuso e abbandonato, che ora torna a splendere grazie al divo turco. Can yaman si è calato nei panni di sandokan, la ...

Sammezzano ritorna ad essere un set: in questi giorni si gira per la nuova serie “Sandokan” - Sammezzano ritorna ad essere un set: in questi giorni si gira per la nuova serie “sandokan” - Il Castello di Sammezzano torna ad essere un set per le riprese cinematografiche. Sono partiti sabato, infatti, i lavori di allestimento all’interno delle sale più belle e suggestive del castello: sta ...

Can Yaman a Sammezzano per il film su ‘Sandokan’ - Can yaman a Sammezzano per il film su ‘sandokan’ - Il castello di Sammezzano torna a risplendere per un breve periodo grazie alle riprese del remake di sandokan. L'abbandonato edificio accoglie attori come Can yaman e Alessandro Preziosi, riportando u ...