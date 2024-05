Camilla - la decisione sulle orme di Elisabetta II | È una vera Regina

(Di giovedì 16 maggio 2024)segue ledella defuntaII. Mentre assiste e affianca Re Carlo alle prese con il cancro, laconsorte ha deciso di prendere posizione su un argomento caro al Sovrano e a gran parte dei sudditi: l’industria delle pellicce. Come gioiosamente annunciato da PETA UK, organizzazione no-profit a sostegno dei diritti degli animali,non acquisterà più pellicce da aggiungere al suo guardaroba. Una scelta etica e al passo coi tempi, che lascia però dietro di sé ancora delle ombre.non acquisterà più pellicce per il suo guardaroba In un comunicato la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ha annunciato che lanon acquisterà più pellicce da aggiungere al suo guardaroba, seguendo dunque le ...

In un momento decisivo per il futuro del lavoro da piattaforma, il Parlamento Europeo ha approvato una direttiva che si preannuncia come una pietra miliare nella legislazione mondiale, grazie all’impulso di Nicholas Schmit, candidato di punta dei ...

La regina Camilla non comprerà più pellicce: l'annuncio di Buckingham Palace - La regina Camilla non comprerà più pellicce: l'annuncio di Buckingham Palace - Camilla non acquisterà nuovi prodotti in pelle d'animali. La Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ha ricevuto una lettera da Buckingham Palace, in cui si… Leggi ...

Regina Camilla, "non lo farà mai più": la scelta moderna e la lettera da Buckingham Palace - Regina Camilla, "non lo farà mai più": la scelta moderna e la lettera da Buckingham Palace - Camilla non acquisterà nuovi prodotti in pelle d’animali. La Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ha ricevuto una lettera ...

La regina Camilla: "Non comprerò più capi in vera pelliccia". La scelta ambientalista sulle orme del sovrano Carlo III - La regina Camilla: "Non comprerò più capi in vera pelliccia". La scelta ambientalista sulle orme del sovrano Carlo III - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, ...