Caltanissetta - mafia | sequestrati beni per 300mila euro a imprenditore 46enne arrestato nel 2021

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sequestro a un rivenditore di auto e moto usate.persono statidalla polizia dia un uomo di 46 anni che era statonel giugnonell’ambito dell’operazione antidella squadra mobile nissena denominata “La bella vita”, sulla cosca del mandamento di Vallelunga Pratameno.Le indagini, coordinate dalla locale Procura distrettuale, hanno fatto emergere l’esistenza di una famiglia mafiosa particolarmente attiva. L’uomo, che annovera condanne definitive per danneggiamento aggravato di autovettura, riciclaggio, furto, atti persecutori, violenza privata e minaccia, avrebbe collaborato con i vertici dell’organizzazione occupandosi del racket delle estorsioni e del traffico degli stupefacenti, ...

