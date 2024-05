Calderone: "Festival lavoro è nato su panchina di Treia, felice 15ma edizione a Firenze" - Calderone: "festival lavoro è nato su panchina di Treia, felice 15ma edizione a Firenze" - "Grazie per l'affetto che mi tributate, sono felice, felice di tornare al festival del lavoro, questa è la quindicesima edizione, siamo a Firenze, e ne sono felice. Mi viene da pensare a una panchina ...

Rotary Club Napoli Nord, appuntamento con Fabio De Felice: «L'AI è un alleato per il mondo nuovo» - Rotary Club Napoli Nord, appuntamento con Fabio De felice: «L'AI è un alleato per il mondo nuovo» - “Coltivare un’innovazione etica: tecnologia e intelligenza artificiale al servizio dell’umanità nell’era digitale per un futuro sostenibile”. È ...

Up to You, torna il festival organizzato dai giovani: “Vieni a teatro, mettiti scomd*” - Up to You, torna il festival organizzato dai giovani: “Vieni a teatro, mettiti scomd*” - Il festival, diventato ormai appuntamento fisso nel calendario ... le risorse e il pubblico a cui è indirizzato”. “Brusaporto è felice e orgoglioso di ospitare, a distanza di due anni, un altro ...