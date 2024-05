Calciomercato Napoli - Manna vuole fare lo sgambetto alla Juve

Il Napoli sta lavorando per trovare un nuovo centravanti titolare. Occhi su Dovbyk del Girona , che ha già fissa to il PREZZO La gara tra Napoli e Lecce, a meno di infortuni, sarà l’ultima di Victor Osimhen con la maglia azzurra. Il nigeriano partirà ...

Il Napoli studia i prossimi colpi da mettere a segno nella sessione estiva di mercato. Per l’attacco, nella giornata odierna, è apparso un nuovo nome intrigante Il Napoli prepara la rivoluzione tecnica in vista della prossima stagione. Il ...

Juventus, alta tensione Allegri: scintille anche dopo la premiazione

Juve, sfida a Napoli e Milan: servono 40 milioni - Juve, sfida a napoli e Milan: servono 40 milioni - Juventus, napoli e Milan a caccia di un colpo top per l'estate: al via la sfida, il giocatore può partire per 40 milioni di euro ...

JUVENTUS - Dopo la coppa Allegri è vicino all'addio: Thiago Motta a bassa quota per la panchina, e per i bookie riparte la caccia allo scudetto - JUVENTUS - Dopo la coppa Allegri è vicino all'addio: Thiago Motta a bassa quota per la panchina, e per i bookie riparte la caccia allo scudetto - La Juventus batte l’Atalanta per 1-0 nella finale di Coppa Italia e chiude l’anno con un trofeo, a tre anni di distanza dall’ultimo. Un titolo che però potrebbe non bastare a Massimiliano Allegri per ...