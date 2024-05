Calciomercato Milan – Clamorosa svolta nell’operazione Zirkzee

Colpo di scena Zirkzee: c’è lo ‘sconto’ - Colpo di scena Zirkzee: c’è lo ‘sconto’ - La grande stagione del Bologna è andata di pari passo anche con quella del proprio bomber, Joshua Zirkzee, arrivato all’annata della consacrazione da centravanti principe alla corte di Thiago Motta.

Milan, scattato il countdown per il successore di Pioli: c'è Fonseca davanti a tutti - milan, scattato il countdown per il successore di Pioli: c'è Fonseca davanti a tutti - I rossoneri corteggiano sempre il francese inseguito pure dal Marsiglia. La certezza è che si punterà su uno straniero ...

Ecco l’attaccante per il Milan del futuro: Ibrahimovic ha scelto il profilo giusto | In estate arriverà a Milanello - Ecco l’attaccante per il milan del futuro: Ibrahimovic ha scelto il profilo giusto | In estate arriverà a milanello - Si respira aria di cambiamenti drastici in casa milan in seguito ad una stagione che non ha assolutamente confermato le aspettative iniziali, concludendosi con lo stesso esito di quella precedente: ze ...