Calciomercato - il Bologna prova a soffiare due giocatori al Milan | le ultime news

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilvuole rinforzarsi bene nelestivo in vista dell'annata che riporterà i rossoblu in Champions League dopo 60 anni

Un mercato per la Champions League. I felsinei, dopo aver matematicamente conquistato l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie, hanno festeggiato la grande annata che ha permesso alla società di mettere in vetrina tantissimi talenti coccolati ...

I primi nomi per il calciomercato del Bologna - I primi nomi per il calciomercato del bologna - La festa è finita e ora è momento di progettare il futuro. Il bologna vola in Champions League e vuole continuare a migliorarsi al netto di quello che succederà con alcuni degli eroi di questa ...