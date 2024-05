Il VAR in Inghilterra potrebbe avere le ore contate: come riportato in anteprima da The Athletic, il 6 giugno , nell’assemblea di Harrogate, i venti club della Premier voteranno la proposta di abolizione della moviola . Il quorum per ottenere il via ...

La proposta del Wolverhampton di abolire il Var in Premier League dalla prossima stagione non dovrebbe passare. I club si esprimeranno a riguardo il 6 giugno prossimo ma, stando a quanto riporta Sky Sports Uk, la maggioranza ritiene sia meglio non ...

Calcio: Premier League. Maggioranza club a favore conferma Var - Calcio: premier league. Maggioranza club a favore conferma Var - Il 6 giugno si voterà la proposta del Wolverhampton di abolirla LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - La proposta del Wolverhampton di abolire la Var in premier league dalla prossima stagione non ...

Abolizione VAR in Premier League La maggior parte dei club vuole tenere la tecnologia - Abolizione VAR in premier league La maggior parte dei club vuole tenere la tecnologia - Alle società verrà richiesto di votare la possibile abolizione dell'assistenza video per la prossima stagione come richiesto dal Wolverhampton, ...

Senza Var gli arbitri tornerebbero ad essere gli unici a non vedere gli errori in super slow-motion (Telegraph) - Senza Var gli arbitri tornerebbero ad essere gli unici a non vedere gli errori in super slow-motion (Telegraph) - premier league ad un passo dalla svolta la maggiore lega al mondo è vicina al ritorno ad un calcio senza il VAR La premier league, senza timore di smentita il campionato più importante e bello al mond ...