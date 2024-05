Calcio - la AFC sostiene richiesta Palestina di sanzioni contro Israele

(Di giovedì 16 maggio 2024) LA AFC, la federazione calcistica asiatica,ladell’organismo calcistico palestinese dila federazione calcistica israeliana in vista del congresso Fifa. “L’Afc è al fianco della federazione palestinese e ci uniamo a loro nella ricerca di soluzioni efficaci legate aldopo le lamentele sollevate dalla federazione palestinese. È nostro dovere sostenere la federazione palestinese per una risoluzione rapida ed efficace in linea con le regole, i regolamenti e gli statuti dell’Afc e della Fifa”, ha sostenuto il presidente dell’Afc Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa. La PFA accusadi violare il diritto internazionale, in particolare a Gaza, e fa riferimento agli statuti della Fifa relativi ai diritti umani. SportFace.

Da vecchio comunista a nuovo populista filoputiniano: chi è Robert Fico, il premier slovacco ferito a pistolettate - Da vecchio comunista a nuovo populista filoputiniano: chi è Robert Fico, il premier slovacco ferito a pistolettate - Nemico dall'Ucraina, alla quale appena eletto aveva detto di non voler inviare più "un solo proiettile", il premier è stato sempre ostile all'Ue e ...

Fimaa:In atti notarili no compenso agente, basta numero della fattura - Fimaa:In atti notarili no compenso agente, basta numero della fattura - Roma, 14 mag. (askanews) – Indicare negli atti notarili di compravendita di un immobile non il compenso dell’agente immobiliare, ma gli estremi della fattura che ha emesso e rivedere la norma che disc ...

Emissioni, cosa cambia per autobus e camion con i nuovi obiettivi Ue I costi per le imprese - Emissioni, cosa cambia per autobus e camion con i nuovi obiettivi Ue I costi per le imprese - Il nuovo regolamento Ue sugli standard per le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti prevede un taglio del 45% delle emissioni al 2030, del 65% al 2035, e del 90% al 2040: tutte le novità ...