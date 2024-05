Calcio | Gasperini - ?Bayer Leverkusen squadra to - ma in finale pesa forza e condizione?

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – ?I numeri delsono molto chiari, ad oggi sono 50 partite che non perde, ha dominato la Bundesliga. La gara con la Roma ci ha dato una buona fiducia per certi aspetti ma incontriamo unaTop, quella che in Europa ha i risultati migliori. E? una. Nonla storia ma lae la, la storia è storia, conta il presente??. Lo ha detto il tecnico dell?Atalanta Gian Pieroin conferenza per il media day Uefa a Roma in vista delladi Europa League con ila Dublino. L'articoloWeb.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Il Bayer Leverkusen sta disputando una stagione memorabile, che avrebbe i crismi di leggendaria, per una squadra prima di quest’anno conosciuta come il “Neverkusen“, se dovesse completare l’opera ...

Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha commentato il pareggio ottenuto in casa contro la Roma che è bastato per raggiungere l’ Atalanta in finale di Europa League: “Mi aspettavo una partita difficile e lo è stata . Anche a Roma non è stato ...

Cristiano Giuntoli è pronto a costruire la sua prima vera Juventus , sia per quanto riguarda i calciatori che per i collaboratori di cui si...

Gasperini: “La vera sconfitta di ieri è stata perdere de Roon. A Lecce tanti cambi” - Gasperini: “La vera sconfitta di ieri è stata perdere de Roon. A Lecce tanti cambi” - Il tecnico dell'Atalanta ha parlato in conferenza stampa durante il Media Day della UEFA organizzato a Roma, in vista di Dublino ...

Calcio: Gasperini, ‘Bayer Leverkusen squadra top, ma in finale pesa forza e condizione’ - Calcio: Gasperini, ‘Bayer leverkusen squadra top, ma in finale pesa forza e condizione’ - Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “I numeri del Bayer leverkusen sono molto chiari, ad oggi sono 50 partite che non perde, ha dominato la Bundesliga. La gara con la Roma ci ha dato una buona fiducia per cer ...

Atalanta, Gasperini: "O perdiamo o impariamo. Non è stata una finale così negativa" - Atalanta, Gasperini: "O perdiamo o impariamo. Non è stata una finale così negativa" - Non si ferma mai l' Atalanta. Dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus, i nerazzurri bergamaschi sono rimasti a lavoro a Roma, preparando la seconda finale della propria stagione, quell ...