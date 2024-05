Calcio | Coppa Italia Abodi Sentita mancanza Mattarella

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) "È la persona che ci rappresenta tutti" ROMA - "Mi auguro con tutto il cuore che il prossimo anno si riescano a creare le condizioni organizzative, rispetto anche agli impegni, per la presenza del Presidente della Repubblica. È la persona che ci rappresenta tutti e che, in un'occasione come la