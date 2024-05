Calcio a 5 - Napoli prima semifinalista dei playoff scudetto! Le altre serie tutte a gara-3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) IdellaA dia 5 regalano spettacolo, emozioni ed incertezza. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle varie gare-2 degli accoppiamenti dei quarti di finale. A pareggiare i conti, dopo le sconfitte di-1, sono state l’Italservice Pesaro, che ha superato ai tempi supplementari l’Olimpus Roma con lo score di 5-3, il Genzano, capace di battere 4-1 la Meta Catania, e la Sandro Abate, abile nell’avere ragione 4-2 della L84.questevanno quindi alla decisiva-3. Dopo il pareggio dell’andata per 4-4, è invece ila spuntarla in casa della Feldi Eboli: i partenopei si impongono nel derby campano eliminando i campioni d’Italia e diventando così lasquadra ...