Cala rischio recessione - ma fragilità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 16 maggio 2024) 12.05il,e nonostante le aspettative di base per un ritorno alla crescita, restano rischi alti per la stabilità finanziaria. Lo rileva la Bce, secondo cui l'andamento economico favorevole degli ultimi mesi ha alimentato aspettative di un'inflazione in linea con l'obiettivo di Francoforte, profilando un "atterraggio morbido". Ma i rischi geopolitici aumentano. Tensioni più gravi potrebbero incidere sulle materie prime energetiche, rialimentare inflazione, minare la fiducia e creare rigidità dei mercati finanziari.