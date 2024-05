Cade dallo scooter - uomo di 56 anni grave in ospedale a Giugliano | è in pericolo di vita

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'incidente si è verificato questa notte in via Santa Maria a Cubito, nel territorio di Qualiano: l', soccorso dal 118, è stato trasportato all'di, dove è ricoverato in prognosi riservata.

È tutto pronto per la “Fashion Night” organizzata da Fac Academy nella serata di domenica 28 aprile alle ore 19.30 in piazza Matteotti a Giugliano . “Fashion Night” a Giugliano , la Fac Academy si esibisce in piazza Matteotti Il gruppo, formato ...

È tutto pronto per la prima edizione della “Fashion Night” organizzata da Fac Academy , in collaborazione con le associazioni A.L.C.A e Legalità Possibile. L’evento, ideato e creato dagli hair stylist Castrese Galluccio e Salvatore Catelli, andrà ...

Moda, stile e innovazione. La FAC Academy non delude le aspettative: è stato un grande successo lo show andato in scena in piazza Matteotti a Giugliano in occasione della 1 edizione della Fashion Night. A Giugliano la prima edizione della “Fashion ...

Perde il controllo dello scooter e cade sull'asfalto: gravissimo un 56enne - Perde il controllo dello scooter e cade sull'asfalto: gravissimo un 56enne - Un 56enne avrebbe perso il controllo del suo scooter rovinando a terra sull'asfalto. Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi. E' stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso ...

Giro d'Italia 2024, in diretta la tappa Avezzano-Napoli. Maestri e Pietrobon sempre in fuga - Giro d'Italia 2024, in diretta la tappa Avezzano-Napoli. Maestri e Pietrobon sempre in fuga - Thomas cade a poco meno di 60 km dal traguardo. Coinvolti anche altri due ciclisti della Ineos. Resta invariato di 1'46'' il vantaggio dei fuggiaschi. I ciclisti stanno per arrivare allo sprint interm ...

Napoli, cade dallo scooter: uomo di 65 anni muore in via Santacroce - Napoli, cade dallo scooter: uomo di 65 anni muore in via Santacroce - L'incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 7 maggio: la vittima potrebbe essere stata colta da un malore ...