Buongiorno è la prima scelta - ADL si è spinto a 40mln

La rivoluzione del Napoli passerà per il restyling della difesa. Diversi profili sul taccuino della dirigenza azzurra ma in pole rimane Buongiorno , il preferito di De Laurentis. Tra meno di un mese, la rivoluzione tecnica del Napoli avrà inizio e ...

Il Napoli dovrà rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. In 36 gare di campionato quest’anno ha subito 46 gol, lontano dai livelli dello scorso anno in cui subì 28 reti in 38 partite. Tra i tanti nomi sondati c’è Alessandro ...