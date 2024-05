Bufera post Coppa Italia La Juve valuta l' esonero immediato di Max Allegri Montero traghettatore?

Juve, nello spogliatoio succede di tutto: la maxi-festa per la Coppa Italia - Juve, nello spogliatoio succede di tutto: la maxi-festa per la coppa italia - I giocatori bianconeri scatenati tra foto di rito, post e dirette social dopo la vittoria contro l'Atalanta e la conquista del trofeo ...

Allegri-Juventus è finita: in arrivo esonero immediato. Montero al suo posto - Allegri-Juventus è finita: in arrivo esonero immediato. Montero al suo posto - Ore bollenti in casa Juventus. Nonostante la vittoria della coppa italia contro l'Atalanta, la reazione di Massimiliano Allegri nell'immediato post partita e durante la premiazione non sono passate ...

LaPresse - Allegri danneggia materiale fotografico dopo la vittoria della Coppa Italia - LaPresse - Allegri danneggia materiale fotografico dopo la vittoria della coppa italia - La sfuriata di Massimiliano Allegri dopo l’espulsione di mercoledì sera nell’infuocato finale della finale di coppa italia contro l’Atalanta ha avuto conseguenze ...