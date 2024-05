BTP Green | collocati 9 miliardi - richieste record per 84,4 miliardi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Pioggia di ordini per il nuovo BTPemesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con scadenza al 30 ottobre 2037: il Tesoro ha collocato 9di euro, con un rendimento lordo all’emissione del 4,104% e un tasso annuo del 4,05%, pagato in due cedole semestrali. Lo ha annunciato lo stesso MEF in una nota. BTPIl nuovo BTP– per il finanziamento di spese legate alla transizione energetica, ai bonus ed incentivi per ‘efficienza energetica e ad una serie di altre spese legate ai cambiamenti climatici ed alla tutela dell’ambiente – ha sollecitato una domanda molto generosa: il titolo è stato richiesto da circa 350 investitori per una domanda complessiva di oltre 84 ...

