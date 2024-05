Brussi nominato presidente a interim della Danieli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Alessandroè il nuovo, ad& C. Officine Meccaniche S.p.A. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazionesocietà, riunitosi martedì scorso, dopo la scomparsa, il 28 aprile 2024, di Gianpietro Benedetti., già vice, guiderà laoperando in sinergia con la viceCamilla Benedetti e i due a.d Giacomo Mareschie Rolando Paolone, fino all'assemblea, che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2024 ed a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale per il triennio 2024-2027. Il Cda ha anche ridotto il numero dei componenti del comitato esecutivo da 4 a 3....