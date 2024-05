Bridgerton - Luke Newton e Nicola Coughlan parlano delle scene di sesso nella terza stagione | Ecco perché è stato bello girarle

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’attesa per tutti gli amanti diè finita. La prima parte delladella serie televisiva dei record di Shonda Rhimes arriverà su Netflix il prossimo il 16 maggio (il 13 giugno invece sarà possibile vedere la seconda parte). Nei giorni scorsi, l’attrice irlandesee l’inglese, che in3 interpretano rispettivamente Penelope e Colin, si sono raccontati ai microfoni de La Repubblica. Al noto quotidiano, i due attori hanno confessato di aver amato girare ledi sess0,: Sapevamo che saremmo arrivati a questee nel momento in cui siamo arrivati là è...

Giovedì 16 maggio è un giorno importante per i fan della saga: dopo una lunga attesa arriva la terza stagione di Bridgerton , la storia di otto fratelli e sorelle dell’alta società londinese in cerca dell’amore. Costumi incredibili, un grande ...

Bridgerton 3 e Nicola Coughlan in lotta contro il Body Shaming - bridgerton 3 e Nicola Coughlan in lotta contro il Body Shaming - La vera protagonista di bridgerton 3 è Nicola Coughlan. E la sua battaglia contro il Body Shaming. Grazie alle sue scene di nudo ...

Come preparare un tè all’inglese a tema Bridgerton (è uscita la terza stagione!) - Come preparare un tè all’inglese a tema bridgerton (è uscita la terza stagione!) - Se avete amato la saga, allora dovete assolutamente provare un vero tè del pomeriggio inglese: ecco come farlo a regola d'arte Giovedì 16 maggio è un giorno importante per i fan della saga: dopo una ...

Bridgerton: 5 retroscena svelati della terza stagione su Netflix - bridgerton: 5 retroscena svelati della terza stagione su Netflix - Scoprite queste 5 curiosità legate alla produzione della famosa serie tv in costume disponibile sulla piattaforma Netflix.