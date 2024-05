Borsa | si stoppa il rally in Europa -solo Milano tiene +0,25%

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le Borse inhanno interrotto il loro: dopo nove giorni di rialzi, è arrivato il calo dei titoli energetici, ma secondo gli analisti potrebbe essereun momento per tirare il fiato, perchè "il quadro tecnico è rialzista, e la stagione degli utili è stata nel complesso complessivamente abbastanza rassicurante". Londra e Madrid intorno a metà seduta si portano verso la parità (rispettivamente -0,04% e -0,05%), Parigi cede lo 0,4%, Francoforte lo 0,2%.è l'unica in rialzo dello 0,25 per cento. L'indice Stoxx 600, che ieri aveva chiuso a un livello record, dopo una mattinata in calo torna in pareggio (+0,01%). Shell resta in ribasso dell'1,78%, TotalEnergies dell'1,6%, con il settore energetico che perde in generale l'1,5 per cento. AEni resta la peggiore del listino (-2,06% a ...

I prezzi alla produzione americani cresciuti più delle attese danno un motivo in più alla Fed per essere cauta nel tagliare i tassi. Debole anche Wall Street. A Piazza Affari il titolo dell’automotive corre con il piano al 2028. Lo Spread tra BTp e ...

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Sono le materie prime a tenere banco nell'ultima settimana di Borsa , con i mercati finanziari segnati, in particolare, dall'incertezza sui tagli dei tassi d'interesse che finisce per frena re i listini europei. Dopo un ...

