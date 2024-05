Borsa | Milano la migliore in un' Europa che frena

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'ottimismo che ha innescato un vero rally intra le Borse si è spento, soloha saputo mantenersi in terreno positivo (+0,12%) con il listino principale diviso tra perdite e guadagni. I titoli europei hanno invece interrotto, secondo qualcuno solo per prendere fiato, la loro sequenza vincente più lunga dal 2021. Londra ha chiuso poco sotto la parità (-0,08%), Francoforte ha lasciato lo 0,68% e Parigi lo 0,63 per cento. Secondo alcuni investitori la prospettiva di un taglio dei tassi che aveva infuso ottimismo ormai è completamente prezzata nei titoli azionari. Auto, industriali e titoli dell'energia hanno guidato le perdite. Aa pesare è Eni che, dopo il collocamento dell'8% da parte del Mef, è scivolata a 1,78 euro (-2,2%) sotto il prezzo dell'offerta (1,85 euro). Deboli nachew Erg (-1,99%), Recordati (-1,9%), ...

Le Borse in Europa hanno interrotto il loro rally : dopo nove giorni di rialzi, è arrivato il calo dei titoli energetici, ma secondo gli analisti potrebbe essere solo un momento per tirare il fiato, perchè "il quadro tecnico è rialzista, e la ...

Investitori alla finestra dopo i recenti massimi degli indici. A Piazza Affari ancora in luce gli istituti di credito, bene Snam dopo la trimestrale. L’euro resta a quota 1,08 dollari, piatto il petrolio. Spread in area 130 punti

Lombardia guida alleanza europea regioni leader industria chimica - Lombardia guida alleanza europea regioni leader industria chimica - milano, 16 mag. (askanews) – La Lombardia guida l’alleanza europea delle regioni leader nell’industria chimica. Oggi a milano l’assessore regionale allo Sviluppo economico ha presentato agli stakehold ...

Borsa: record Wall Street non contagiano Europa, Milano (+0,1%) tiene con banche -3- - Borsa: record Wall Street non contagiano europa, milano (+0,1%) tiene con banche -3- - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - milano, 16 mag - Nel resto del Vecchio Continente limitano le perdite il Ftse 100 di Londra (-0,2%) e l'Aex di Amsterdam (+0,02%), mentre chiudono in deciso rosso l'Ibex d ...