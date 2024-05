Borsa | l' Europa fiacca guarda alla Fed - tiene Milano

(Di giovedì 16 maggio 2024) I mercati azionari del Vecchio continente appaiono poco convinti che i dati sotto le attese dell'inflazione statunitense si tradurranno realmente in un'accelerazione immediata del taglio dei tassi da parte della Fed: dopo un avvio incerto, le Borse di Londra, Parigi e Madrid scendono dello 0,3%, con Francoforte e Madrid in calo dello 0,2%., che ondeggia sulla parità, mentre i listini azionari di Mosca segnano un marginale rialzo, anche grazie al prezzo del gas in tenuta sui 30 euro al Megawattora dopo una partenza debole. Calmo lo spread tra Btp e Bund a quota 130 punti base. In questo clima incerto chesempre di più alle banche centrali, in Piazza Affari Eni cede il 2,3% a 14,7 euro allineandosiprocedura accelerata di raccolta ordini del Tesoro per una quota del 2,8% del gruppo dell'energia. ...

Piazza Affari procede positiva in linea (+0,51%) con le altre Borse europee, fra le quali è debole solo Parigi (-0,15%), dopo i dati sul Pil nell'eurozona. L'attesa è tutta per l'inflazione americana che verrà diffusa alle ore 14.30. La migliore è ...

Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in parte nza di giornata: le Borse di Londra e Madrid hanno aperto in calo dello 0,1%, mentre Parigi, Francoforte e Amsterdam oscillano attorno alla parità.

