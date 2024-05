Borsa | Europa in frenata - chiude in calo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le Borse ininterrompono il loro rally e si prendono una pausa. Londra ha chiuso poco sotto la parità (-0,08%), Francoforte ha lasciato lo 0,68% e Parigi lo 0,63 per cento. Solo Milano si è mantenuta in terreno positivo (+0,12%). Auto, industriali e titoli dell'energia hanno guidato le perdite. Secondo alcuni investitori la prospettiva di un taglio dei tassi che aveva infuso ottimismo ormai è completamente prezzata nei titoli azionari.

A Wall Street Dow Jones alle stelle: viviamo nel migliore dei mondi - A Wall Street Dow Jones alle stelle: viviamo nel migliore dei mondi - In europa il “grande malato” è la Germania però anche a ... Forse i cinici, rapaci, avidi investitori che rovesciano fiumi di denaro sulla borsa americana hanno una visione più oggettiva del periodo ...

