Bonus psicologo - c' è ancora tempo per fare domanda | atteso nuovo boom

(Di giovedì 16 maggio 2024) Milano, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Per il"ci sonouna quindicina di giorni diper presentare le domande ed è importante che tutti quelli che hanno necessità comunque facciano richiesta, perché poi si faranno le graduatorie". Lo evidenzia all'Adnkronos Salute David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale Ordine psicologi (Cnop), facendo il punto sull'iniziativa in corso. La scadenza per richiedere ilè fissata per il 31 maggio. "Emerge chiaramente il bisogno che c'è", ragiona Lazzari, in occasione della Settimana europea della salute mentale. Nella scorsa 'edizione' della misura, ricorda, "vennero presentate oltre 400mila domande e questa volta io credo che si raggiungerà più o meno la stessa cifra, a fronte del fatto che poi saranno finanziate solo una parte" ...

