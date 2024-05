Bonus casa - sequestri della Guardia di Finanza | chi è a rischio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sono due le agevolazioni finite nel mirinodi. Nello specifico si tratta di ecofacciate. Le indagini hanno portato a scoperchiare il vaso di Pandora, ricolmo di immobili fantasma, società inesistenti e beneficiari totalmente sconosciuti al Fisco. Tutti gli elementi per far scattare ogni campanello d’allarme possibile del Comando Provinciale di Savona. L’attività di indagine ha portato il Gip ad accordare un decreto di sequestro preventivo. La cifra relativa è a dir poco notevole e sta contribuendo a dare risalto alla notizia: 1 miliardo di euro. Le indagini I necessari accertamenti sono stati condotti con la collaborazione dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Il risultato è stato allarmante, scoprendo infatti crediti d’imposta del tutto inesistenti. Il motivo è ...

Bonus forze armate da 190 Euro: cos'è, requisiti, come funziona, quando arriva - In questa guida spieghiamo, in modo chiaro e dettagliato, cos'è e come funziona, nonché quali sono i requisiti e a chi spetta, il bonus forze armate da 190 euro in media.

