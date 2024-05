Bonus casa - ondata di sequestri in tutta Italia Congelato 1 miliardo di crediti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Società fantasma, evasori totali e immobili inesistenti nel mirino della Gdf. Perquisizioni in Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Puglia

Il giro di vite imposto alla cessione dei crediti nel testo approdato al Senato per la conversione è un chiaro segnale dell’intenzione del Governo di fermare la circolazione di moneta fiscale creata dai lavori edilizi

Superbonus , ecobonus , bonus casa , bonus verde, bonus mobili . La lista degli incentivi edilizi attualmente in vigore è un labirinto dentro cui persino gli addetti ai lavori faticano a districarsi. Il governo ha fatto sapere più volte di essere al ...

Bonus caldaia 2024, come funziona, a chi spetta e scadenza - bonus caldaia 2024, come funziona, a chi spetta e scadenza - anche nel 2024 sono ancora in vigore diverse agevolazioniì fiscali presenti nel pacchetto casa che permettono di risparmiare almeno il 50% del costo effettivo della caldaia stessa e dei lavori di ...

L'allarme della Cna sulle modifiche al superbonus: "A rischio la tenuta di tante imprese edili" - L'allarme della Cna sulle modifiche al superbonus: "A rischio la tenuta di tante imprese edili" - Lettera aperta del presidente regionale Cugliari ai parlamentari calabresi. Preoccupa soprattutto la previsione di spalmare i crediti in 10 anni ...

Bonus Ristrutturazioni al 36% dal 2028: le misure della nuova stretta edilizia - bonus Ristrutturazioni al 36% dal 2028: le misure della nuova stretta edilizia - Nel DL 39/2024 detrazioni edilizie in 10 anni, bonus Ristrutturazioni al 36%, cessione rate residue e compensazioni vietate, contributi ai terremotati.