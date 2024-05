Bologna | Zirkzee - Ferguson e Soumaoro assenti per la sfida alla Juventus

(Di giovedì 16 maggio 2024) Allenamento mattutino per il, che ha ripreso a lavorare solo mercoledì, dopo i festeggiamenti per la conquista aritmetica della Champions League. Lunedì arriverà al Dall’Ara laper lo spareggio per il terzo posto e restano soltanto gli ultimi 1.500 biglietti nel settore ospiti, con i tagliandi rossoblù che sono andati esauriti nel giro di nemmeno una giornata. Thiago Motta dovrà rinunciare oltre apure a, uscito dal Maradona con un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra. L’attaccante è stato sottoposto ad esami che hanno scongiurato lesioni serie, ma rimarrà comunque a riposo contro i bianconeri e verrà rivalutato per l’ultima giornata. Con gli Europei che incombono, società e giocatore non vogliono correre rischi. SportFace.

