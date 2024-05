Bologna: 21enne ucciso a coltellate vicino a un parco - bologna: 21enne ucciso a coltellate vicino a un parco - Un ragazzo di 21 anni, di origine tunisina, è stato ucciso ieri sera verso le 21.30 nella zona del parco della Montagnola a bologna. Il 21enne, incensurato, è stato ritrovato a terra, ai piedi della ...

Ragazzo di 21 anni morto accoltellato in un parco a Bologna, l'assassino in fuga: ipotesi rapina finita in tragedia - Ragazzo di 21 anni morto accoltellato in un parco a bologna, l'assassino in fuga: ipotesi rapina finita in tragedia - A bologna Ieri sera, a bologna, intorno alle 21.30, un giovane di 21 anni, di origine tunisina, è stato accoltellato a morte durante un apparente tentativo di rapina nel Parco della… Leggi ...

